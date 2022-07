Gehört Basketball zu den beliebten Sportarten in Kappeln? Auch darauf könnte die Bürgerbefragung eine Antwort liefern. FOTO: Ivan Smuk/Colourbox up-down up-down Elektronische Bürgerbefragung Welche Sportangebote wünschen sich die Kappelner in ihrer Stadt? Von Rebecca Nordmann | 03.07.2022, 16:45 Uhr

Jetzt sind auch die Kappelner dran. Sie können online loswerden, was sie schon immer zum Sportangebot in ihrer Stadt sagen wollten. Und so funktioniert‘s.