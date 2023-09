Kolumne „Schlei-Schnack“ Wer will überhaupt über die Schlei? Eine Kolumne von Rebecca Nordmann | 01.09.2023, 17:59 Uhr Die Schleibrücke in Kappeln Foto: sh:z up-down up-down

Am Wasser zu leben, ist etwas Besonderes. Am. Davon es zu überqueren, war nie die Rede. Die vier Möglichkeiten dazu in der Region machen es einem aber zurzeit auch wirklich nicht leicht, findet unsere Reporterin Rebecca Nordmann.