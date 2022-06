Auch die Schleischifffahrt macht Ausflüge für Menschen mit eingeschränkter Mobilität möglich. FOTO: Einar Maschmann Barrierefreiheit in Kappeln und Schleswig Wie Urlaub an der Schlei mit Behinderung einfacher werden soll Von Rebecca Nordmann | 21.06.2022, 10:42 Uhr

Was getrennt voneinander in Kappeln und Schleswig gut funktioniert, soll nun in der gesamten Schleiregion klappen: die Urlaubsplanung für Menschen mit körperlicher Behinderung.