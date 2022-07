Unsere Mitarbeitern Doris Ambrosius nimmt unter den Augen von Trainer Harry Mende ihr Ziel ins Visier. FOTO: TSV Kappeln up-down up-down Bogenschießen im Selbstversuch TSV Kappeln: Mit Pfeil und Bogen zu mehr Gelassenheit Von Doris Ambrosius | 17.07.2022, 11:38 Uhr

Haben Sie schon einmal Pfeil und Bogen in die Hand genommen? Unsere Mitarbeiterin Doris Ambrosius auch nicht – bis jetzt. Sie durfte in der Bogenschieß-Sparte des TSV Kappeln mittrainieren und hat vielleicht so etwas wie eine neue Leidenschaft entdeckt.