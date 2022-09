Ein Skorpion an Bord, angekommen im Kappelner Hafen. Foto: Polizei up-down up-down Exotisches Tier Blinder Passagier aus Kroatien: Skorpion auf Yacht im Kappelner Hafen gefunden Von Schlei-Bote | 07.09.2022, 16:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag fuhr eine Yacht in den Kappelner Hafen. Mit an Bord: Ein blinder Passagier, der den weiten Weg aus Kroatien dabei war.