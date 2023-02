Schüler Bjarne Wintermann zeigt am Modell, wie der Elektroantrieb des E-Karts funktionieren soll. Foto: Stephan Schaar up-down up-down Projekt der Berufsfachschule Technik BBZ Kappeln: Technik-Schüler konstruieren und bauen ein E-Kart Von Stephan Schaar | 09.02.2023, 17:03 Uhr

Schüler der Berufsfachschule Technik arbeiten gerade an einem selbst konstruierten Kart mit Elektromotor. Dabei machen sie fast alles in Eigenarbeit, von der Konstruktion am Computer bis zur Erstellung der einzelnen Bauteile. Bis zum Schuljahresende soll das Kart fahrbereit sein.