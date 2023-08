Geselligkeit mit Stil Beim „Weißen Dinner“ am Yachthafen des ASC in Kappeln ist jeder herzlich willkommen Von Stephan Schaar | 18.08.2023, 14:25 Uhr Beim „Weißen Dinner“ an der Schlei kommen die unterschiedlichsten Menschen aus Kappeln und Umgebung zusammen und genießen eine schönen Abend ganz in weiß. Foto: Privat up-down up-down

Bereits zum fünften Mal findet am letzten Samstag im August auf der Wiese beim Yachthafen des ASC in Kappeln ein „Weißes Dinner“ statt. Dabei ist jeder willkommen, sofern alles in weiß gehalten ist.