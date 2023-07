Beim gemeinsamen Besuch im Barfußpark in Schwackendorf war der Streichelzoo bei Kindern und Eltern besonders beliebt. Foto: Privat up-down up-down Familienzentrum Kappeln Bei den „Family Tours“ lernen neu zugezogene Eltern und Kinder gemeinsam Kappeln und Umgebung kennen Von Stephan Schaar | 31.07.2023, 14:45 Uhr

Das Familienzentrum in Kappeln organisiert für Familien, die neu in der Stadt sind, Fahrten zu Ausflugszielen in der Umgebung. Dabei sollen Kontakte geknüpft und die Möglichkeiten des öffentlichen Nahverkehrs nahegebracht werden.