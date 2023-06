In Lüttfeld ist eine Straße gesperrt. Foto: CoCo up-down up-down Baustelle in Kappeln Vollsperrung in Lüttfeld Von Schlei-Bote | 07.06.2023, 09:41 Uhr

Erneut wird in Kappeln eine Straße voll gesperrt. In diesem Fall läuft die Sperrung bereits und dauert knapp zweieinhalb Wochen an.