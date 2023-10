AG Barrierefreiheit Barrierefreies Kappeln: Das ist schon passiert, das soll noch kommen Von Rebecca Nordmann | 15.10.2023, 09:52 Uhr Die geglätteten Übergänge erleichtern es beispielsweise Menschen mit Rollatoren, das Kopfsteinpflaster zu überqueren. Foto: Stephan Schaar up-down up-down

Die AG Barrierefreiheit hat das Stadtbild in Kappeln bereits an einigen Stellen verändert. Ihr Leiter Christian Lang bietet der Kommunalpolitik mehr Unterstützung bei öffentlichen Bauprojekten an.