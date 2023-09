Bauarbeiten an der Nordstraße B199: Umfangreiche Sperrung zwischen Kappeln und Gelting ab 6. September Von Rebecca Nordmann | 03.09.2023, 10:17 Uhr In Maasholm weisen, wie hier in Fahrtrichtung Flensburg, bereits Schilder auf die bevorstehende Vollsperrung hin. Foto: Rebecca Nordmann up-down up-down

Am 6. September starten die ersten Sanierungsarbeiten an der B199. Für Auto- und Radfahrer ist das gleichbedeutend mit Umleitungen, die bis in den November gelten.