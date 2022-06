Ausbildungsleiter Erwin Golz (li.) schaut Azubi Peer-Hendrik Kähler beim Erneuern eines Tassenstößels über die Schulter. FOTO: Doris Smit up-down up-down Ausbildungsbeginn im August Azubis in Kappeln gesucht: Warum für Peer-Hendrik Kähler die Ausbildung zum Mechatroniker genau die richtige ist Von Doris Smit | 27.06.2022, 10:57 Uhr

Im August beginnt ein neues Ausbildungsjahr. Aber viele Handwerksbetriebe haben sich noch nicht für einen Bewerber entschieden oder gar keine Bewerbungen vorliegen. Besonders betroffen ist unter anderem die Kraftfahrtzeugbranche. Das kann Azubi Peer-Hendrik Kähler gar nicht verstehen. Für ihn passt in seinem Ausbildungsbetrieb Warkentin in Kappeln so ziemlich alles.