FOTO: dpa Schülerbeförderung Autokraft Stopp am Zob in Kappeln: Busfahrer lässt Grundschüler ungeplant aussteigen Von Doris Smit | 16.08.2022, 17:10 Uhr

Am Dienstag beendete ein Busfahrer die Fahrt des Schulbusses für die Schulkinder überraschend am Zob in Kappeln. Die Grundschüler der Klassenstufen 2 bis 4 mussten sich den Weg nach Hause selbst organisieren. In der Autokraft laufen die Untersuchungen zu dem Vorgang.