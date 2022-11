Frauke Bolten-Boshammer liest in Kappeln aus ihrer spannenden Biografie. Foto: Iain Gillespie up-down up-down Lesung der Stadtbücherei Von Kappeln ins australische Outback: Eine Diamantenhändlerin besucht die Heimat Von Doris Smit | 08.11.2022, 14:52 Uhr

Frauke Bolten-Boshammer ist eine gebürtige Seemann. Sie wurde in Flensburg geboren, wuchs bei Kappeln auf und wurde in Australien zu einer erfolgreichen Diamantenhändlerin. Am 18. November liest sie in der Stadtbücherei in Kappeln aus ihrer Biografie.