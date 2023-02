Zehn der insgesamt 13 Krippenfiguren sind auf diesem Bild zu sehen. Jetzt haben sie Unbekannte offenbar entwendet. Foto: Elke Bruhn up-down up-down Auferstehungskirche in Kappeln Geklaut: Wo sind die Ellenberger Krippenfiguren? Von Rebecca Nordmann | 06.02.2023, 12:07 Uhr

Der Stall ist leer: Die hölzernen Krippenfiguren, die seit mehr als 20 Jahren das weihnachtliche Bild in der Auferstehungskirche in Kappeln-Ellenberg prägen, sind weg. Unbekannte haben sie offenbar entwendet. Jetzt wendet sich das Kirchspiel mit einem eindringlichen Appell an die Täter.