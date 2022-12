Das Spielgerät am Strand soll schnellstmöglich ausgetauscht werden. Foto: Doris Smit up-down up-down Finanzausschuss Sicherheit und Attraktivität: Arnis soll ein neues Klettergerüst am Strand bekommen Von Doris Smit | 10.12.2022, 14:46 Uhr

Das Spielgerät am Strand in ist in die Jahre gekommen. Die Stadtarbeiterin kontrolliert es regelmäßig und muss immer wieder ausbessern. Nun soll ein neues her. Darüber diskutierte der Finanzausschuss in Arnis.