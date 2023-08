Noch vor zwei Monaten war auf dem Boule-Platz am Strand von Arnis eine nahezu geschlossene Decke aus Gras und Unkraut zu sehen, an ein vernünftiges Boule-Spiel war nicht zu denken. „Der Platz war schon seit einigen Jahren nicht mehr genutzt und immer mehr vernachlässigt worden“, erzählt Ralf Timm aus Arnis. Nachdem er bei einem großen Boule-Turnier in Idstedt teilgenommen hatte, sei ihm die Idee gekommen, den idyllisch gelegenen Platz direkt hinterm Deich in Arnis aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken und das auch als Pétanque bekannte Spiel an der Schlei wieder zu etablieren.

Perfekter Platz, der nur etwas Pflege braucht

„Der Platz war vor rund zehn Jahren auf Initiative des Ehepaares Przywarra angelegt worden. Leider ist das Interesse daran irgendwann im Sande verlaufen“, so Timm. „Aber der Platz an sich hat noch immer einen perfekten Untergrund auf dem kein Wasser steht und da dachte ich mir, das kann doch nicht so schwer sein, den wieder bespielbar zu machen“, sagt er. Und da er kein Freund davon sei, nur zu jammern und zu schnacken, sondern die Dinge lieber anzupacken, habe er sich einfach mal darum gekümmert.

Noch fehlt noch etwas Splitt und eine hölzerne Begrenzung, aber Ralf Timm wirft gern schon mal seine Kugeln auf dem wiederbelebten Arnisser Boule-Platz. Foto: Stephan Schaar

Der überarbeitete Boule-Platz ist schon fast fertig

„Ich habe von vielen Freunden und Bekannten gehört, dass sie die Idee gut fänden. Praktische Hilfe habe ich dann vor allem von Antje Przywarra bekommen. Wir haben das Gras beseitigt und den Oberbelag abgehobelt, um den Platz wieder eben zu bekommen“, erzählt er. Jetzt fehle nur noch eine dünne „Bremsschicht“ aus Splitt, damit die Kugeln nicht so schnell rollen. „Auch eine Begrenzung durch Holzbohlen wäre schön zu haben. Vielleicht hat ja eine der Werften hier noch ein paar Bohlen übrig und möchte die spenden“, sagt Timm.

So sah der Platz im vergangenen Sommer aus. Er war fast zugewachsen, uneben und praktisch nicht bespielbar. (Archiv) Foto: Stephan Schaar

Kugeln können in der Strandhalle ausgeliehen werden

Bänke, um die sich die Stadt Arnis kümmere, sollen auch bald geliefert werden, und einige Tafeln mit dem Arnisser Stadtwappen für die Spielstände habe er mit Hilfe des Idstedter Pétanque-Clubs anfertigen lassen und gesponsert. „Es gibt auch wieder zwei Sätze mit Kugeln, die man bei der Strandhalle gegen einen Pfand ausleihen kann. Die habe ich aus meinem eigenen Bestand gespendet“, so Timm. Jetzt müsse nur noch der angrenzende Knick zurückgeschnitten werden, damit wieder mehr Sonne auf den Platz scheinen kann.

Mit so einem Abzieher hat Ralf Timm den unebenen Platz abgehobelt und wieder bespielbar gemacht. Foto: Stephan Schaar

„Dann haben wir hier einen der schönsten Boule-Plätze des Landes“, meint Timm. Er hofft, dass sich der Platz als Ort etablieren werde, an dem man sich zu einer entspannten Partie Boule treffen könne. „Vielleicht machen wir hier auch noch ein kleines Turnier, damit die Leute das Spiel und den Platz kennenlernen und ihn künftig wieder öfter nutzen“, sagt er.