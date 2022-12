5. Dezember: Benin Foto: Kaufmann Verlag up-down up-down Auditiver Adventskalender Gemeinschaftsschule in Kappeln öffnet jeden Tag ein Türchen zu einem anderen Teil der Welt Von Doris Smit | 04.12.2022, 14:44 Uhr

Jeder Tag eine Geschichte, jeden Tag ein Ausflug in einen anderen Teil der Welt: Bereits im Vorjahr lud ein Adventskalender mit Geschichten an der Gemeinschaftsschule an der Schlei nicht nur die Schülerinnen und Schüler in andere Weihnachtswelten ein. Jetzt ist er wieder gestartet.