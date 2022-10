Mit seinem E-Rollstuhl machte sich Karl-Hermann Koch auf den Weg nach Kappeln. Es sollte ein schöner Ausflug werden. Ein paar Schreckmomente machten diesen Plan aber zunichte. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Ein Betroffener berichtet An diesen Stellen wird es für Rollstuhlfahrer in Kappeln brenzlig Von Michelle Ritterbusch | 04.10.2022, 18:31 Uhr

An Bodenunebenheiten hängengeblieben, in den Graben gefallen, beschimpft: Für Karl-Hermann Koch war der Ausflug in die Kappelner Innenstadt mit seinem E-Rollstuhl ein nervenaufreibendes Erlebnis.