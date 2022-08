Carsten Miklitz verlegt den neuen Boden im Café „Alte Schmiede“. FOTO: Doris Smit up-down up-down Nach dem Wasserschaden Café „Alte Schmiede“ in Kappeln: Endspurt bei der erzwungenen Sanierung Von Doris Smit | 14.08.2022, 13:27 Uhr

Zwei Monate geschlossen und das mitten in der Hauptsaison: Ein Wasserschaden hatte Claudia und Thomas Ringsleben vom Café „Alte Schmiede“ am oberen Ende der Kappelner Fußgängerzone vor acht Wochen ausgebremst. Nun ist die Wiedereröffnung in Sicht.