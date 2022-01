Wirtschaft in Glückstadt : Jubiläum: 25 Jahre Krüger Versicherungsmakler

Ralf Krüger hat vor 25 Jahren sein Büro als Versicherungsmakler am Marktplatz in Glückstadt eröffnet.

Avatar_shz von Christine Reimers

17. Januar 2022, 11:15 Uhr

Ralf Krüger hat vor 25 Jahren sein Büro als Versicherungsmakler am Marktplatz in Glückstadt eröffnet.

Vor 25 Jahren hat Ralf Krüger sich mit seinem Unternehmen „Krüger Versicherungsmakler GmbH“ am Marktplatz selbstständig gemacht. Jetzt gratulierten Paul Raab, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in der Zweistelle Elmshorn, und Steuerberater Klaus Peters.

Klaus Peters erinnerte sich, wie ihn Ralf Krüger vor 25 Jahren bat, bei der Firmengründung zu helfen. „Er war schon immer gut vorbereitet“, sagte Peters. Er hätte gewusst, was er wollte und sei überzeugt gewesen, dass er Erfolg haben würde. Peters bezeichnete Krüger als „zuverlässig, positiv, kritisch und fröhlichen Menschen“.

Die Art, wie wir heute beraten, ist völlig anders als vor 25 Jahren Ralf Krüger, Versicherungsmakler

Der Glückstädter Versicherungsmakler hat heute drei Angestellte, Peters ist immer noch sein Steuerberater. Krüger: „Auch nach 25 Jahren bin noch voll überzeugt von meiner Arbeit.“ Nur habe sich die Form der Tätigkeit komplett verändert, sagt der studierte Betriebswirt für Organisation und EDV. „Die Art, wie wir heute beraten ist völlig anders. Heute sind die Kunden in der Regel durch das Internet gut informiert. Die Fachkenntnis, die ein Versicherungsmakler haben muss, hat heute ein hohes Niveau.“ Ein Makler müsse viele Fragen im Detail beantworten können.

IHK-Chef Paul Raab lobt Arbeit von Ralf Krüger

Paul Raab lobte Ralf Krüger als einen Versicherungsmakler, der die Beständigkeit der Wirtschaft unter beweis stelle. 25 Jahre in der Branche so gut zu bestehen, sei nicht einfach. Raab erinnerte an die Zeiten der Finanzkrise und an Corona. „Sie sind noch da. Sie sind sich 25 Jahre lang treu geblieben. Und betreiben erfolgreich Beratungen.“

Zu den Gratulanten gehörten auch die Mitarbeiter Heike Woywood, die seit 21 Jahren dabei ist, sowie Silvana Farnia und Armando Farnia.