Wasser- und Bodenverband OH : Jörg Sommerfeld löst Hanna Kirschnick-Schmidt als Geschäftsführer ab

Wechsel in der Geschäftsführung beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein: Jörg Sommerfeld folgt auf Hanna Kirschnick-Schmidt, die nach 25 Jahren an der Spitze des Verbands in den Ruhestand geht.

16. Januar 2022, 12:20 Uhr

Wachwechsel in der Geschäftsführung beim Wasser- und Bodenverband Ostholstein (WBV): Nach fast 25 Jahren geht Geschäftsführerin Hanna Kirschnick-Schmidt mit Wirkung vom 1. März in den Ruhestand. Die 63-jährige Diplom-Agrar-Ingenieurin leitete die Geschicke der zehnköpfigen Geschäftsstelle des Verbandes seit dem 1. Mai 1997. Dem WBV gehört sie bereits seit dem 1. Juli 1993 an. Ihr Nachfolger wird Jörg Sommerfeld.

Wiedervernässung des Dodauer Sees und die Umgestaltung der Malenter Au

Der Name Kirschnick-Schmidt ist eng verbunden mit der naturnahen Unterhaltung von Fließgewässern und deren Renaturierung. Dazu gehören unter anderem die Wiedervernässung des Dodauer Sees (ab 2004), die Umgestaltung der Malenter Au sowie das noch in der Umsetzung befindliche „Auenprojekt Schwartau“. Während die offizielle Verabschiedung coronabedingt verschoben werden muss, räumt Hanna Kirschnick-Schmidt in diesen Tagen ihren Arbeitsplatz in der Eutiner Oberonstraße und tritt ihren Resturlaub an.

Robert Muus bescheinigt Kirschnick-Schmidt eine sehr hohe Fachkompetenz

WBV-Verbandsvorsteher Robert Muus bescheinigt seiner bisherigen Geschäftsführerin eine sehr hohe Fachkompetenz in den Bereichen Land- und Wasserwirtschaft sowie dem Natur- und Artenschutz: „Durch ihre äußerst engagierte wie auch beharrliche Art konnten Verbandsgremien und Zuschussgeber gleichermaßen dafür gewonnen werden, Verbandsgewässer nicht nur naturnah zu unterhalten, sondern wo möglich, in einen besseren Zustand zu versetzen.“

Hanna Kirschnick-Schmidt hat sich dadurch landesweit einen Namen gemacht und den WBV Ostholstein als kompetenten Dienstleister in der naturnahen Gewässerunterhaltung positiv entwickelt. Robert Muus, Vorsteher Wasser- und Bodenverband Ostholstein

Ab 1993 wurde zunächst über freiwillige Gewässerpflegepläne, später Machbarkeitsstudien und Grobplanungen der Grundstein für zahlreiche Renaturierungsprojekte, insbesondere an der Schwentine und der Schwartau sowie ihrer Nebengewässer gelegt. Diese habe Kirschnick-Schmidt maßgeblich vorangetrieben, so Muus: „Hanna Kirschnick-Schmidt hat sich dadurch landesweit einen Namen gemacht und den WBV Ostholstein als kompetenten Dienstleister in der naturnahen Gewässerunterhaltung positiv entwickelt.“Mit dem Otterschutz sei ihr Name über die Landesgrenzen hinaus untrennbar verbunden. Dem 1999 gegründeten Verein „Wasser Otter Mensch“ steht Kirschnick-Schmidt seit Gründung vor.

Jörg Sommerfeld wechselt von der Verwaltungsleitung in die Geschäftsführung

Die Nachfolge in der Geschäftsführung des WBV wurde bereits zum Jahreswechsel nahtlos vollzogen: Der 57-jährige Verwaltungsbeamte Jörg Sommerfeld wechselt von seinem Posten als Verwaltungsleiter beim WBV in die Geschäftsführung. Durch seine bisherige Aufgabe, die auch die Stellvertretung der Geschäftsführerin umfasste, seien ihm viele Kernthemen und zahlreiche Akteure bereits bekannt.

Weniger Versiegelung sowie die Schaffung von Verdunstungs- und naturnahen Rückhalteflächen dienen dem Wasserhaushalt in Siedlungsgebieten. In den letzten Jahren klagen wir allgemein über zu wenig Regen. Daher sollte nicht die zügige Ableitung, sondern ein längerer Verbleib des Wassers in der Fläche im Vordergrund stehen. Jörg Sommerfeld, neuer Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes Ostholstein

Sommerfeld freue sich auf die neue Herausforderung. Neben der Fortführung der angelaufenen Maßnahmen sei ihm wichtig, dass die Belange der Fließgewässer-Unterhaltung bei der Bebauung von Ufergrundstücken aber auch bei der Ausweisung Schaffung neuer Baugebiete stärker berücksichtigt werden. „Weniger Versiegelung sowie die Schaffung von Verdunstungs- und naturnahen Rückhalteflächen dienen dem Wasserhaushalt in Siedlungsgebieten. In den letzten Jahren klagen wir allgemein über zu wenig Regen. Daher sollte nicht die zügige Ableitung, sondern ein längerer Verbleib des Wassers in der Fläche im Vordergrund stehen.“ Dieser diene dem Wasserhaushalt und fördere das Kleinklima in den Siedlungen und überfordert die Fließgewässer nicht.