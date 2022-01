Prüfung bestanden : Itzehoer-Chef Uwe Ludka lobt hervorragende Leistungen der neuen Fachwirte

Sie kommen fast alle von den Itzehoer Versicherungen: 15 Fachwirte haben ihre Weiterbildung jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ihnen stünden die Türen offen.

von Andreas Olbertz

16. Januar 2022, 13:46 Uhr

Sie kommen fast alle von den Itzehoer Versicherungen: 15 Fachwirte haben ihre Weiterbildung jetzt erfolgreich abgeschlossen. Ihnen stünden die Türen offen.

Die erschwerenden Pandemiebedingungen hatten ihnen nichts anhaben können: „Sie haben alle mit Erfolg die Fachwirt-Weiterbildung absolviert, zum Teil mit hervorragenden Leistungen“, attestierte Uwe Ludka, Vorstandsvorsitzender der Itzehoer Versicherungen, den Nachwuchskräften der Versicherungsbranche. Er überreichte ihnen im Konferenzzentrum des Versicherungskonzerns die Urkunden.

Hoher Anteil an „grünen“ Prüflingen

13 der insgesamt 15 Geprüften gehören der Itzehoer an: Traditionell stellt die Itzehoer eigentlich etwas über die Hälfte der Teilnehmer. Die Quote von fast 87 Prozent ist ein Spitzenwert. „Das ist ein Zeichen, in welch hohem Maße wir auf Weiterbildung setzen“, kommentierte Prüfer Alexander Sell den „grünen“ Anteil unter den Geprüften. Uwe Ludka wies zudem darauf hin, dass die guten Leistungen auch Ausdruck der hohen Qualität der Referenten seien – auch von der Itzehoer gestellt. Das Fachwirtzeugnis ist vergleichbar mit dem Meisterbrief des Handwerks.

Itzehoer Modell

Dieses Fachwirtstudium komprimiert das 500-Stunden-Pensum auf 15 Monate, branchenüblich sind rund zwei Jahre. Das Kompaktstudium ist als „Itzehoer Modell“ überregional bekannt geworden. Es wurde von den Itzehoer Versicherungen zusammen mit der IHK zu Kiel sowie dem Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Hamburg (BWV) entwickelt – das BWV ist zugleich Träger der Maßnahme.

Im Anschluss an Uwe Ludka gratulierte BWV-Geschäftsführer Marcus Janßen den Geprüften zu ihren Leistungen: „Dieser Abschluss öffnet Ihnen Türen – es liegt an Ihnen, hindurch zu gehen.“

Die Geprüften: Lucas Albers, Alexander Ameis, Deniz Arat, Jannek Blumberg, Laura Bolten, Jan-Ole Clasen, Jenny Dankworth, Fabian Dietrich, Lefke Gutmann, Cindy Jäger, Leif Karstens, Niklas Marten, Steffen Schütt, Fine Schwittay, David Wilken.