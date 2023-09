Wegen diverser Bauarbeiten Fahrplanänderungen der Nordbahn: Zwischen Elmshorn und Wrist fahren ab 5. Oktober keine Züge Von Anna Krohn | 29.09.2023, 16:04 Uhr Bauarbeiten bei der Bahn stehen an, weshalb Zugreisende zwischen Hamburg und Wrist sich auf Fahrplanänderungen und Zugausfälle einstellen müssen. Symbolfoto: Roland Weihrauch up-down up-down

Betroffen sind die Linien RB 61 und 71 zwischen Itzehoe/Wrist und Hamburg. Die Ausfälle dauern bis 14. Oktober. Auf der Linie RB 71 fahren am 2. und 3. Oktober aber längere Züge, wegen des großen Bürgerfestes am Tag der Deutschen Einheit in Hamburg.