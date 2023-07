Beim Einbruch in einen Schuppen in Itzehoe erbeuteten die Täter zwei E-Bikes. Symbolfoto: Tobias Hase up-down up-down Kriminalität in Itzehoe Zwei E-Bikes aus Schuppen in Itzehoe gestohlen Von Andreas Olbertz | 31.07.2023, 12:52 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Schuppen in Itzehoe in der Nacht zu Sonntag erbeuteten die Diebe zwei E-Bikes.