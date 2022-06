Bei einer höheren Dosis K.-o.-Tropfen kommt es nicht selten zu Koordinationsstörungen, Schwindel und Müdigkeit und eventuell auch zur völligen Bewusstlosigkeit. FOTO: DPA Polizei Itzehoe mahnt zur Vorsicht bei Feiern Landjugendparty und Co. in Steinburg und Dithmarschen: Verdacht auf mehrere Fälle von K.o.-Tropfen im Getränk Von Anna Krohn | 10.06.2022, 17:00 Uhr

In letzter Zeit gab es im Kreis Steinburg und auch in Dithmarschen mehrere Fälle, bei denen Feiernde vermutlich K.o.-Tropfen zu sich nahmen: Zuletzt brach eine Besucherin auf der „Apfelscheunenfete“ in Neuenbrook plötzlich zusammen.