„Ihre Idee ist uns wichtig“ hieß es am Info-Pavillon der Stadtverwaltung zum neuen Zob. Susanne Pensky (l.) und Nizzan Kobi nahmen Anregungen und Kritik entgegen. FOTO: Andreas Olbertz up-down up-down Bürgerbeteiligung in Itzehoe Wünsche für neuen Zob: Sauberkeit, Pünktlichkeit und Barrierefreiheit Von Andreas Olbertz | 29.06.2022, 16:55 Uhr

Die Stadtverwaltung will wissen, was die Itzehoer vom neuen Zob erwarten und was sie am ÖPNV kritisieren. An zwei Tagen standen Verwaltungsmitarbeiter in der Stadt.