Landärzte im Kreis Steinburg Hausarzt Wolfgang Feuerherdt aus Wilster sagt: Früher war man noch „richtiger Landarzt“ Von Kristina Mehlert | 02.09.2023, 09:00 Uhr Neue Zeiten: Dafür, dass junge Ärzte heutzutage vieles anders machen, hat Wolfgang Feuerherdt Verständnis. Denn die Tätigkeit eines Hausarztes habe sich deutlich verändert. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down

Vor 34 Jahren übernahm der heute 73-Jährige eine alteingesessene Praxis für Allgemeinmedizin in Wilster – in einer Zeit, in der man unter anderem noch von Hof zu Hof fuhr. Ein Hausbesuch folgte dem anderen, und es kam auch mal zu Eingriffen, die heute undenkbar wären.