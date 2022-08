Isa Kosas (rechts) und Fawaz Omar vom Imbiss in Wacken müssen keine Angst haben, dass die Dönerspieße ausgehen. Ihr Chef Ali Atma hat gut vorgesorgt. FOTO: Anna Krohn up-down up-down WOA vom 3. bis 6. August Endlich wieder Wacken Open Air: Das Dorf ist gerüstet Von Anna Krohn | 02.08.2022, 16:13 Uhr

Imbiss, Battle-Merchant und Brauerei haben gut vorgesorgt. Das WOA beginnt in diesem Jahr offiziell einen Tag früher, am „Wacken Wednesday“ – trotzdem war am Montag und am Dienstag im Dorf eher weniger los als bei früheren Festivals.