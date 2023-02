Die Helfer konnten den Baum in Kleve entfernen, ohne ihn klein zu sägen. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Feuerwehr rückt aus Vereinzelte Unwettereinsätze – aber Sturmtief Ulf verschont Kreis Steinburg bislang weitgehend Von Florian Sprenger | 17.02.2023, 17:49 Uhr | Update vor 10 Min.

In Kleve ragte am Freitagnachmittag ein Baum auf die Fahrbahn, in Itzehoe gab es Probleme an einem Gerüst.