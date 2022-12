Freut sich auf eine volle Kirche: Hohenaspes Pastorin Stefanie Warnke. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Gottesdienste zu Weihnachten Auch Nicht-Kirchenmitglieder sind bei Pastorin Stefanie Warnke in Hohenaspe willkommen Von Kristina Mehlert | 22.12.2022, 18:00 Uhr

Zu Weihnachten drängen sich viele Menschen, die sonst keinen Gottesdienst besuchen oder gar nicht in der Kirche sind, in den Gotteshäusern. Für einige Gläubige ist das ein Problem, nicht so für Hohenaspes Pastorin Stefanie Warnke.