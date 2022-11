Handgemachte Bergkäsespieße bringt Patric de Haan zum Abendmarkt mit. Foto: Medienkapitän GmbH up-down up-down Event in der Kirchenstraße Bergkäse von Patric de Haan beim weihnachtlichen Itzehoer Abendmarkt Von sh:z | 29.11.2022, 12:41 Uhr

Essen, Trinken, Musik: Der Steinburger Abendmarkt in Itzehoe geht in eine Extra-Runde am 1. Dezember. Und das mit einer besonderen Aktion.