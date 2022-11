Die Beamten konnte der 18-Jährige nicht reinlegen. Symbolfoto: DPA up-down up-down Nach Verkehrskontrolle in Breitenburg Wasser statt Urin abgegeben: 18-jähriger Kradfahrer will Polizisten täuschen Von Anna Krohn | 09.11.2022, 13:36 Uhr

Der Mann wurde am Dienstag in Breitenburg kontrolliert. In einen freiwilligen Drogentest willigte er ein – und sein Schwindel flog sofort auf.