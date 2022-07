Wackens Bürgermeister Axel Kunkel (v.l.), Carsten Butenschön, Direktor der Autobahn GmbH/Niederlassung Nord, der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Hans-Jörn Arp, WOA-Veranstalter Holger Hübner, die Staatssekretärin des Verkehrsministeriums, Julia Carstens, Schenefelds Amtsdirektor Andreas Faust und Steinburgs amtierender Landrat Heinz Seppmann. FOTO: Anna Krohn up-down up-down Zwei von 3400 in Deutschland Große Ehre: Das Wacken Open Air hat jetzt zwei touristische Hinweistafeln an der A23 Von Anna Krohn | 14.07.2022, 15:37 Uhr

Am Donnerstag, 21 Tage vor dem WOA, wurden die Schilder zeitgleich in Richtung Heide beim Autobahn-Parkplatz Kaaksburg und in der Gegenrichtung vor Hademarschen enthüllt. Die WOA-Macher sind stolz – und wahnsinnig froh, dass ihr Festival endlich wieder steigt.