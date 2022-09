Tempo 30 wie in der Liliencronstraße könnte bald in sehr viel mehr Bereichen der Stadt Itzehoe gelten. Foto: Michael Ruff up-down up-down Stadtentwicklungsausschuss Vorschlag von Bürgermeister Hoppe: Tempo 30 in ganz Itzehoe Von Andreas Olbertz | 05.09.2022, 05:30 Uhr

Hier mal Tempo 30 und dort auch mal, an vielen anderen Stellen wird es aber abgelehnt. Statt weiter stückweise vorzugehen, regte Bürgermeister Ralf Hoppe an, über eine strengere Begrenzung in der ganzen Stadt zu diskutieren.