Tasten sich durch den Verkehr: Sabine und Karsten Bock kommen vom Wochenmarkt. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Gefährliche Querung an der Schumacherallee Ganz vorsichtig verlassen Sabine und Karsten Bock den Itzehoer Wochenmarkt Von Lars Peter Ehrich | 09.02.2023, 16:47 Uhr

Viel Verkehr an den Malzmüllerwiesen: Der Weg vom und zum Itzehoer Wochenmarkt an der Schumacherallee ist nicht ungefährlich. An einer Lösung wird gearbeitet.