Funkmasten wie diesen in Kiebitzreihe (Bekenreihe) sieht man im Kreis Steinburg ziemlich oft – und nicht nur wegen des laufenden 5G-Netz-Ausbaus der Mobilfunkanbieter werden vielerorts auch noch weitere entstehen. Foto: Anna Krohn up-down up-down Funklöcher, Funktürme, 4G und 5G Vodafone, Telekom, O2: So gut ist der Handyempfang im Kreis Steinburg Von Anna Krohn | 28.09.2022, 17:20 Uhr

Es gibt immer mehr Funktürme, doch an manchen Orten oder zumindest Stellen im Kreis Steinburg ist das Handy gefühlt tot, egal, welchen Anbieter man nutzt. Wie also steht es generell um die Mobilfunk-Versorgung in Steinburg, vor allem in Bezug auf 5G? Das sagen die drei großen Mobilfunkanbieter.