Itzehoe soll einen Pumptrack am Planschbecken bekommen - aber nicht mehr dieses Jahr. In der Innenstadt soll jetzt für vier Wochen eine Anlage aufgebaut werden. Symbolfoto: Firma Pumptrack up-down up-down Projekt am Planschbecken verzögert sich Vier Wochen – Itzehoe bekommt temporären Pumptrack Von Andreas Olbertz | 20.10.2022, 18:01 Uhr

In diesem Jahr wird es nichts mehr mit dem Pumptrack am Planschbecken. Freunde von Fahrrad, Skates und Co. können sich aber zumindest für vier Wochen auf eine Anlage zwischen AOK und Landgericht freuen.