Vielzahl von Mängeln Julianka-Schule in Heiligenstedten muss saniert werden – auch Neubau im Gespräch Von Anna Krohn | 13.10.2023, 10:16 Uhr Die Julianka-Schule in Heiligenstedten wurde 1968 eingeweiht. Seit 2013 ist sie reine Grund- und keine Hauptschule mehr. Foto: Anna Krohn up-down up-down

Am Gebäude der Grundschule, die in Teilen 55 Jahre alt ist, muss viel passieren. Drei Varianten sind im Gespräch – ein Neubau wäre aber vermutlich viel zu teuer. Auch an der Sporthalle sind Maßnahmen notwendig. Der Schulstandort ist laut Amtsdirektor Mathias Siebenborn aber gesichert.