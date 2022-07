Allein zehn Kinder und Jugendliche wie hier an einem Donnerstagnachmittag – auch das ist laut Juze-Leiter Thomas Scheunemann (hinten) schon ein Erfolg. FOTO: Anna Krohn up-down up-down Mehr als 20 Kinder und Jugendliche Jugendzentrum Dägeling: Neustart ist mehr als geglückt Von Anna Krohn | 01.07.2022, 16:30 Uhr

Am 21. Mai wurde der Neustart des „Juze“ mit einem Tag der offenen Tür angegangen – und seitdem ist in der Alten Schule drei Mal in der Woche eine Menge los. Das Herbstprogramm steht auch schon fest.