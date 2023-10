Der Anruf vom Sicherheitsdienst kam heute Morgen um 7.30 Uhr. Auf dem Gelände des stillgelegten Kernkraftwerkes Brokdorf sei eine unbefugte Person gesichtet worden. Sofort machten sich insgesamt rund 20 Einsatzkräfte aus Itzehoe, Glückstadt und Wilster auf den Weg. „Es ist eine Übung aus dem laufenden Einsatzdienst heraus“, erklärt Polizeisprecherin Astrid Heidorn vor Ort.

Trainiert werde die Sichtung, Annäherung und Festnahme der Person. Astrid Heidorn erklärt:

„Es geht um die Kommunikation untereinander, die Einschätzung der Lage und den kompletten Ablauf einer solchen Aktion.“ Astrid Heidorn Polizeisprecherin

Bis etwa 14 Uhr seien die Polizeikräfte vor Ort in Brokdorf. Der Schutz der Bevölkerung im Kreisgebiet sei trotz der Übung über die ganze Zeit sichergestellt.

Fazit der Übung

Regelmäßig trainieren die Einsatzkräfte im Kreis unterschiedliche Szenarien, um im Ernstfall gerüstet zu sein. „Das ist immer sehr aufwändig“, so Heidorn. Vor Ort sind derzeit einige Einsatztrainer, die das Verhalten beurteilen und Schwachstellen aufdecken. Am Ende wird ein Fazit gezogen. „Wir setzen uns dann zusammen und schauen, was gut und was schlecht gelaufen ist.“