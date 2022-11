Gegenstände wurden nicht mitgenommen, aber eine ordentliche Summe Bargeld. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down Wohnung aufgebrochen Voller Geldbeutel erfreut die Täter – Einbruch in der Kaiserstraße in Itzehoe Von Kristin Finke | 08.11.2022, 12:05 Uhr

Der Besitzer wird sich ärgern, dass so viel Bargeld im Portemonnaie war: In der Kaiserstraße in Itzehoe wurde eingebrochen. Die Täter freuen sich bei ihrem Beutezug über einen niedrigen vierstelligen Betrag.