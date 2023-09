Bei einem Unfall auf der Kreuzung Juliankadamm in Heiligenstedten sind am Mittwochnachmittag (13. September) zwei Menschen leicht verletzt worden.

Unterschiedliche Aussagen

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, befuhr ein 30-Jähriger gegen 13.35 Uhr mit seinem VW Golf den Abfahrtsbereich von der B5 aus Richtung Itzehoe, als ihm beim Abbiegen eine 51-jährige vorfahrtsberechtigte Renaultfahrerin in das Heck des Wagens prallte. Beide Fahrzeuge kamen daraufhin schwer beschädigt auf dem Kreuzungsbereich zum Stehen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es unterschiedliche Zeugenaussagen, so die Polizei. Der Fahrer des Golfs gab an, dass die Frau mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war, während die Frau von einer Missachtung des Autofahrers an der Stopp-Schild-Kreuzung ausging.

Die beiden Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt. Da der Renault einen erheblichen Sachschaden erlitt, kam ein Dägelinger Abschleppdienst an die Unfallstelle, um das Fahrzeug zu entfernen. Für etwa eine Dreiviertelstunde kam es auf dem Juliankadamm zu Behinderungen.