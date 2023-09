Es ist ein differenziertes Meinungsbild am Stand der Stadt in der Kirchenstraße. Aber im Groben ist man sich einig am Donnerstag (21. September): Es ist noch Luft nach oben. Erstmals nimmt Itzehoe an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Zudem wird am neuen Masterplan Verkehr gearbeitet – deshalb sind die Vorschläge der Bürger für die zukünftige Verkehrsgestaltung gefragt. „Wir wollen bürgernah sein“, sagt Nizzan Kobi, Verkehrsplanerin bei der Stadt Itzehoe, und ergänzt:

„Echte Bürgerbeteiligung ist uns super wichtig.“ Nizzan Kobi Verkehrsplanerin Stadt Itzehoe

Als Expertin schätzt die 32-Jährige die Sicht der Laien: „Man sollte nicht sofort zu einer Idee Nein sagen.“ Meistens seien diejenigen, die ihre Ideen äußerten, tatsächlich gut im Thema. „Manchmal ist das umsetzbar“, sagt sie.

Norbert Pralow ist kein Itzehoer, fährt häufig per Fahrrad aus Schafstedt in die Störstadt. Ganz wichtig ist ihm, den Radverkehr sichtbarer zu machen. „Radfahrer sollten auf der Straße fahren. Nicht auf einem schmalen Radweg“, meint der Dithmarscher. Bedeutsam sei auch der ÖPNV – ein Punkt, der von vielen Bürgern erwähnt wird. Pralow plädiert allgemein für eine grundlegende Verkehrswende und sagt:

„Wir müssen andere Mobilitätsformen finden und das Auto zurückdrängen.“ Norbert Pralow Umfrage-Teilnehmer

In Itzehoe stört ihn speziell, wenn Fahrradwege – wie in der Edendorfer Straße – von Wurzeln kaputt gemacht werden. „Da fliegt man halb aus dem Sattel“, beschwert sich der 73-Jährige.

Auch Isabella Rühmann aus Stördorf beteiligt sich ausgiebig und stimmt Pralow zu: „Der Radverkehr muss besser integriert und sichtbarer werden.“ Man solle den Verkehr so gestalten, dass das Fahrrad eine einladende Alternative wird. Gut findet die 26-Jährige, dass der Kreis Steinburg Teil des HVV ist: „Es ist praktisch, die HVV-App zu nutzen.“

BUND kritisiert die Verwaltung

Auch der BUND nutzt die Chance, um mit der Stadt und dem Planungsbüro in Kontakt zu treten. Vorsitzender Rainer Guschel kritisiert, dass vorhandene Pläne nicht umgesetzt worden seien. Auch dem Umweltverband ist vor allem die Infrastruktur für Radfahrer wichtig. Gisela Wieneke ist enttäuscht darüber, dass bei der Sanierung der Lindenstraße nichts für Radfahrer getan worden sei: „Da ist doch Platz für breite Radwege. Bis die Lindenstraße wieder saniert wird, dauert es bestimmt nochmal 20 Jahre.“

Bis zum 21. November werden weiter Anregungen von Bürgern gesammelt: online unter https://www.jetzt-mitmachen.de/vep-itzehoe/.