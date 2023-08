Gegen 6 Uhr ist am Montagmorgen ein Lkw auf der A23 in Fahrtrichtung Süden in Höhe Kaisborstel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Zur Unfallursache gab der 52-jährige Fahrer an, am Steuer seines Scanias eingeschlafen zu sein.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist der rechte Fahrstreifen durch die Autobahnpolizei Elmshorn gesperrt, sodass der Verkehr über den linken Fahrstreifen abgeleitet wird. Der Auflieger ist mit einer Arbeitsbühne und einem Teleskoplader beladen und muss durch eine Bergungsfirma wieder auf die Fahrbahn gezogen werden.

Wann die Bergung beginnt und ob es zu einer Vollsperrung der Autobahn kommt, ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.