Auch über das Gerüst versuchten es die Polizisten. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Einsatz in der Feldschmiede Verfolgungsjagd in Itzehoe: Festnahme auf dem Dach Von Lars Peter Ehrich | 11.01.2023, 12:16 Uhr

Er wollte nicht in Haft – also flüchtete ein 26-jähriger Itzehoer vor der Polizei. Aber am Ende erwischte sie ihn doch.