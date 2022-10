Freuen sich über die neue Infomöglichkeit: (v.l.) Marion Bleiblohm, Renate Gromke und Peter Böge (r.) mit Balzer-Filialleiterin Nadja Neubert (2.v.r). Foto: Privat up-down up-down Vereinsleben in Lägerdorf Neue Infowand bei Bäcker Balzer Von Kristina Mehlert | 16.10.2022, 12:01 Uhr

So will die Vereinsgemeinschaft in Lägerdorf auch all jene erreichen, die bisher von den vielen Veranstaltungen nichts wussten.