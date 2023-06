Stolz, erleichtert, einfach froh: Ursula Matthes nach der Offizierbrief-Übergabe mit ihrem Mann Götz Spielhagen und ihrem Sohn David am Donnerstag in der Marineschule in Flensburg-Mürwik. Foto: Anna Krohn up-down up-down Reservisten-Ausbildung bei der Bundeswehr Geschafft: Ursula Matthes aus Glückstadt ist jetzt Oberleutnant zur See der Reserve Von Anna Krohn | 09.06.2023, 11:01 Uhr

Die letzte Prüfung schrieb die 53-Jährige noch am selben Morgen – und war erfolgreich: Nach nur 15 Monaten hat die Glückstädterin die Ausbildung zum Reserveoffizier beendet. An der Marineschule in Flensburg-Mürwik wurde ihr am Donnerstagnachmittag der Offizierbrief überreicht.