Der beschädigte Wagen steht unbeaufsichtigt und notdürftig mit Flatterband abgesichert am Sandberg. Foto: Jette Nörskau up-down up-down Unfallauto in Itzehoe Ursache unklar: Autowrack am Sandberg in Itzehoe Von Jette Nörskau | 20.02.2023, 18:10 Uhr

Ein stark beschädigtes Auto am Sandberg gibt Rätsel auf: Das Fahrzeug soll am frühen Montagmorgen in einen Unfall verwickelt gewesen sein.