So geht der Einkauf ohne Verpackung: Hilke Jeppe im Laden am Ostlandplatz. FOTO: Kristina Mehlert up-down up-down Corona, Krieg und Inflation Unverpackt-Läden in der Krise – bei Hilke Jeppe in Itzehoe sieht es besser aus Von Kristina Mehlert | 04.08.2022, 06:00 Uhr

Viele Krisen bringen bundesweit Unverpackt-Läden in die Klemme. In Itzehoe noch nicht – weil die Kunden andere sind als in Großstädten?